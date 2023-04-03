دخل الفنان المصري محمد لطفي في نوبة بكاء طويلة بسبب سؤال مفاجئ عن الراحل هيثم أحمد زكي خلال تصوير برنامج تلفزيوني.

وتحدث السؤال عن إهماله للراحل هيثم أحمد زكي، بعدما تركه وحيدا دون أن يقف إلى جواره، أو يرد جزءا من فضل والده عليه، لطالما تحدث الفنان محمد لطفي كثيراً عن أفضال أحمد زكي عليه

وتسبب السؤال في دخول محمد لطفي في نوبة بكاء طويلة، حتى إنه لم يستطع استكمال قراءة السؤال بمجرد أن نطق اسم الراحل، وونفى لطفي عن نفسه الاتهام، مؤكدا أنه كان يحمل هيثم أحمد زكي فوق كتفيه وهو طفل صغير.

وأكد لطفي أن ما حدث يتعلق بابتعاد هيثم وإقامته في منطقة السادس من أكتوبر، فيما كان محمد لطفي يعيش في المعادي، لافتاً إلى أنه دائما ما كان يتواصل مع هيثم أحمد زكي