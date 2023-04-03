حسم القضاء الإسترالي قضية مديرة السابقة لمدرسة يهودية متشددة في أستراليا، مالكا ليفر، التي أقدمت على اغتصاب قاصر والاعتداء جنسياً على شقيقتين قبل 15 عاما.

وأعلن القضاء الأسترالي أن إدانة “ليفر” بتهمة اغتصاب الثلاثة، بينما وجهت إليها 18 تهم من بينها اغتصاب تلميذة في منزلها والاعتداء جنسياً على أخرى خلال رحلة مدرسية.

يذكر أن ليفر كانت تقول للتلميذات إنها تجهزهنّ ليصبحن زوجات، وهربت إلى إسرائيل عقب رفع الدعوى ضدها في العام 2008 واستقرت مع عائلتها في مستوطنة عمانوئيل في الضفة الغربية المحتلة.