كشف أنطوان كومبواريه، مدرب نانت الفرنسي، سبب استبعاد اللاعب الجزائري جوين هاجام، من المشاركة في مباراة ريمس، أمس (الأحد)، في الجولة 29 من الدوري الفرنسي.

وقال مدرب نادي الهلال السابق في المؤتمر الصحفي : «نانت يضم 6 لاعبين مسلمين، وجوين الوحيد الذي يصر على الصيام يوم المباراة».

وأضاف المدرب الفرنسي: «لا داعي لإثارة الجدل، لن أعاقب أحدا، أريد الاعتماد على لاعب جاهز بنسبة 100%، فالفريق يخوض مباريات صعبة في مثل هذه المرحلة الحرجة».

وكشف كومبواريه: «هذا نظامي على مدار مسيرتي التدريبية منذ 20 عاما، ممنوع الصيام يوم المباراة أما من يقرر الصيام، فلن أضمه لقائمة الفريق».