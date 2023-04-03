أوضح الشيخ سعد بن عبدالله السبر حكم صيام من أكل وشرب بعد الفجر ظنا منه بقاء الليل.

وأكد “السبر” أن من أكل أو شرب ظنا منه ببقاء الليل فأن صيامه صحيح، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج الرسالة المذاع على قناة “الرسالة”.

وأضاف أن الصيام في هذه الحالة صحيح، وعلى المرء أن يكمل صيامه.