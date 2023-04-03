صرح وزير النفط الكويتي، بأن خفض إنتاج النفط طوعا من دول تحالف أوبك+ جاء كتحرك استباقي لدعم استقرار الأسواق النفطية وسط تطورات عالمية سريعة.

وأكد بدر الملا، أن هذه التطورات تشمل ارتفاع أسعار الفائدة العالمية ومستويات الدين العالمي والأزمة المصرفية والتطورات الجيوسياسية.

وكان مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية، صرح بأن المملكة ستنفذ تخفيضًا طوعيًا، في إنتاجها من البترول الخام، مقداره 500 ألف برميل يوميًا، ابتداء من شهر مايو وحتى نهاية عام 2023م، بالتنسيق مع عددٍ من الدول المشاركة في إعلان التعاون من أعضاء منظمة أوبك ومن خارجها.