كشف تقرير قصة المتطوع في خدمة زوار الحرم المكي لمدة 12 عاما.
وقال النجدي لبرنامج الراصد أنه بدأ كمتطوع في دفع العربات .
وروى صالح قصة معتمرة تبكي أوشكت رحلتها على الانتهاء وكانت تريد عربة للسعي في وقت مزدحم ، فوافق على أن يصطحبها في عربته وطلب منها أن تدعي لوالده.
وبعد انتهاء المعتمرة من السعي قالت للنجدي أنها طوال سعيها لم تدع لأحد سوى والدها حتى لنفسها.
فيديو | "صالح النجدي" حكاية متطوع في خدمة زوار الحرم لمدة 12 عاما.. ويحكي قصة معتمرة دعت لوالده بالشفاء طوال عمرتها#الراصد pic.twitter.com/Qev4kfIQEe
— الراصد (@alraasd) April 3, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً