كشف تقرير قصة المتطوع في خدمة زوار الحرم المكي لمدة 12 عاما.

وقال النجدي لبرنامج الراصد أنه بدأ كمتطوع في دفع العربات .

وروى صالح قصة معتمرة تبكي أوشكت رحلتها على الانتهاء وكانت تريد عربة للسعي في وقت مزدحم ، فوافق على أن يصطحبها في عربته وطلب منها أن تدعي لوالده.

وبعد انتهاء المعتمرة من السعي قالت للنجدي أنها طوال سعيها لم تدع لأحد سوى والدها حتى لنفسها.