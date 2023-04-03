كشفت تقارير ، عن اقتراب رحيل المدرب البرتغالي، خورخي جيسوس رسميًا عن تدريب فريق فنربخشة التركي.

وأوضحت صحيفة “صباح” التركية أن هناك حالة كبيرة من الغضب تجاه جيسوس، بعد هزيمة فريقه المُخيبة لآمال جماهيره أمام منافسه اللدود بشكتاش، الذي خاض اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة (51)، بعد طرد البرازيلي والينتون سوزا سيلفا، وأكد المصدر ذاته أن المدرب البرتغالي قدم استقالته من منصبه عقب نهاية المباراة.

وحسب ما ورد، فإن إدارة فنربخشة ستعقد اجتماعًا خلال الساعات المقبلة لإعلان رحيل جيسوس رسميًا عن تدريب الفريق، على أن يحل محله المدرب الوطني سيرجن يالتشين.