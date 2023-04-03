رد الأمير خالد بن الوليد، الرئيس التنفيذي لـ ” كي بي دبليو” للاستثمار، على سؤال “ما الذي يدفع شخصًا وُلد أميرًا على العمل في وظيفتين حتى العاشرة ليلًا؟”.

وقال الأمير خالد أن أكثر شيء تعلمه من والده، هو الانضباط، وسبب عمله في وظيفتين حتى العاشرة ليلا كل يوم.

وأضاف:”تعلمت الانضباط من الوالد، ثم عشته خلال السنوات الماضية، وشفت نتيجته في حياة الإنسان”.

وتابع: “الشغف مهم لكن ما راح يكون موجود دائما، لكن الانضباط إذا كان موجود دائما تستطيع أن تبني منه الشغف، والانضباط مهم لأنك تقوم وتسوي العمل حتى لو ما تبغى تسويه”.