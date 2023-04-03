تفاجأ مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الأثنين، باستبدال شعار الطائر الأزرق بعملة “دوج كوين” الرقمية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تقارير قد أشارت إلى أن أيلون ماسك سوف يقوم بدمج عملة “دوج كوين” في خدمات الدفع على شبكة “تويتر”، وهو ما يمكن أن يعطيها دفعة قوية في السوق.

وتعتبر عملة الميمز هي المفضلة لدى إيلون ماسك، وسبق أن نقل موقع “كوين تيليغراف” المتخصص بأخبار العملات المشفرة عن مارتن هيزبويك، رئيس أبحاث “بلوك تشين” في منصة تداول العملات المشفرة (Uphold) قوله، إن إضافة محفظة تشفير إلى “تويتر” قد تكون الخطوة المنطقية التالية.