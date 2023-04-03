جسد الفنان ناصر القصبي في الحلقة الثانية عشر من مسلسل “طاش العودة” شخصية مسن يبحث عن فتيات للزواج منهن عقب وفاة زوجته.

وانطلق “القصبي” في رحلة البحث عن عروس المستقبل في اللية التي دفنت فيه زوجته، ليشعر أولاده بالصدمة الكبيرة لاعتقادهم أن والدهم سيظل على ذكرى والدتهم.

ولم يصدق الأبناء حقيقة أن والدهم سيتزوج وسيجلب لهم من يشاركهم في الميراث، فيما لجأ “القصبي ” إلى الخاطبة من أجل البحث عن عروس وفضل أن تكون جاهلة حتى لا تعلم ما يفعله، وفاجئ “القصبي” أولاده بأنه تزوج من 4 فتيات، ودخل وهو بيته مع زوجاته وسط ذهول الأبناء.

يذكر أن المسلسل من بطولة ناصر القصبي وعبدالله السدحان ونجوم آخرين، ويذاع يوميا خلال شهر رمضان على قناة mbc.