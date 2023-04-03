أثارت الموديل المصرية سلمى الشيمي جدلاً خلال الساعات الماضية باعترافاتها التي أدلت بها عقب القبض عليها، اليوم بتهمة نشر محتوى يتنافى مع قيم ومعايير المجتمع ويدعو للفسق والفجور.

وقالت سلمى الشيمي – وهي أحد مشاهير تيك توك – إنها بدأت مسيرتها نحو الشهرة والانتشار عقب تعرفها على شخص قام بإغرائها قائلاً : « انتي جميلة وحرام جسمك ده ما تمثليش وتبقى نجمة».

كذلك قالت المتهمة صاحبة الـ 29 عاماً، إنها درست في كلية التمريض وخلال دراستها كانت تلفت نظر الجميع بحسدها لذلك شجعتها عبارات الغزل والمدح التي كانت تتلقاها، من أجل اتخاذ خطوة نحو احتراف التمثيل .

وقالت في اعترافاتها : «حاولت أمثل أكثر من مرة وتواصلت مع ناس كتير ومخرجين ومنهم مخرج شهير قفل الباب في وشي وقالي انتي متنفعيش خالص».

ولفتت إلى أنها اتجهت نحو اقتحام السوشيال ميديا ونشر فيديوهات تستعرض من خلالها جسدها؛ لكي تجني أموال من نسب المشاهدات العالية.

و أشارت إلى أنها قامت بإجراء بعض عمليات التجميل لجني مزيد من الأرباح؛ حيث بدأت أول عملية في سن الـ25 ثم أجرت 9 عمليات أخرى.

ومن جانبها،قررت جهات التحقيق بالإسكندرية حبس سلمى الشيمي بتهمة تصوير ونشر محتوى خليع، يتنافى مع قيم ومعايير المجتمع، 4 أيام على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد لها في الموعد القانوني.