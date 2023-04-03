حلت “نهال عنبر” اليوم برفقة ابنها حسام الحسيني، ضيفان على برنامج “رامز نيفر إند” كأحد ضحايا برنامج المقالب الشهير خلال شهر رمضان.

ووقع حظ نهال عنبر اليوم، في مقلب “الغسالة” وهو عبارة عن تواجدها في مطعم معتقدة أنها ضيفة شرف أثناء افتتاحه، ألا أنها خلال تواجدها في المطعم يتم هجوم ثور عليها، ليتم احتجازها داخل الغسالة.

وتعرضت “نهال عنبر” إلى صدمة كبيرة عقب هجوم الثور على المطعم، وسط صراخ كبير منها ومحاولات من نجلها لحمايتها، ليتم احتجازهم داخل الغسالة.