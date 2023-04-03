عرضت حلقة اليوم من برنامج “ستوديو 23” تقليد الفنان ماجد مطرب، للشاعر “مانع بن شلحاط”.

وظهر ماجد مطرب خلال المشهد التمثيلي، وهو يرتدي نفس ملابس بن شلحاط، ويجلس على منصة، وألقى قصيدة “يا خوخ يا ترنج يا بردقانة”.

وفي نهاية القصيدة، قال مطرب لشخص يجلس بجواره: “دقت؟”، ليرد عليه: “انتظرها”، وسط تصفيق حار من الحاضرين.

ويضم “ستوديو 23” نخبة من نجوم الكوميديا متضمنا فقرة التقليد التي حققت حضوراً عالمياً في الموسم الماضي إثر تقليد بعض الشخصايات المعروفة.