بعد يوم من تقليد جورجينا رودريغز وكريستيانو رونالدو لاعب النصر في ستوديو 23، ظهرت شبيهة جورجينا، في حلقة اليوم.
وفي إطار كوميدي، سأل خالد الفراج مقلدة شبيهة جورجينا: “يقولون أنك تشبهين هذه جورجينيا حبيبة رونالدو.. لكن أنا ما أشوف انك تشبهينها”.
وردت مقلدة شبيهة جورجينا: “أو شيء هي اللي بتشبهني، ثاني شيءأنت أحول”، مشيرة إلى أنها تشجع نادي الجرادية لأنها “تحب العضلات”.
شبيهة شبيهة جورجينا 😁🤣#ستوديو23#رمضان_يجمعنا#MBC1#Shahid
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— MBC1 (@mbc1) April 3, 2023
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