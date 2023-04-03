بعد يوم من تقليد جورجينا رودريغز وكريستيانو رونالدو لاعب النصر في ستوديو 23، ظهرت شبيهة جورجينا، في حلقة اليوم.

وفي إطار كوميدي، سأل خالد الفراج مقلدة شبيهة جورجينا: “يقولون أنك تشبهين هذه جورجينيا حبيبة رونالدو.. لكن أنا ما أشوف انك تشبهينها”.

وردت مقلدة شبيهة جورجينا: “أو شيء هي اللي بتشبهني، ثاني شيءأنت أحول”، مشيرة إلى أنها تشجع نادي الجرادية لأنها “تحب العضلات”.