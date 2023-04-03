أعلنت شركة ريمات الرياض، الذراع التنموي لأمانة منطقة الرياض، عن إطلاق حزمة من الفرص الاستثمارية لوسائل إعلانية جديدة.
وأضافت أن الإعلان يشتمل على واجهات المباني، والأراضي البيضاء والمباني تحت الإنشاء أو الترميم.
وأشارت إلى أنه يمكن الوصول إلى تفاصيل الفرص المطروحة من خلال الرابط التالي: من هنـــــــــــــــــــا
كجزء من المخطط الإعلاني للعاصمة، تعلن شركة #ريمات_الرياض عن إطلاق حزمة من الفرص الاستثمارية لوسائل إعلانية جديدة تشمل الإعلان على واجهات المباني، الأراضي البيضاء والمباني تحت الإنشاء أو الترميم.
للوصول إلى تفاصيل الفرص المطروحة:
https://t.co/gtR5DeFa5s pic.twitter.com/vLLyvbGNuM
— شركة ريمات الرياض للتنمية (@rematalriyadh) April 3, 2023
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