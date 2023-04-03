كشفت معتمرة مغربية كفيفة عن أمنيتها في عودة بصرها من أجل رؤية الكعبة والحجر بالمسجد المكي الشريف.

وقالت المعتمرة لقناة “الإخبارية” : “أمنيتي أدير العمرة ويرجعلي البصر ولو شوية وأمنيتي أشوف الكعبة وأشوف الحجر الأسود، حققلي أمنيتي يا رب حبيبي يا رب، الله يجازيكم خيرًا، كل شيء الحمد لله جيد والاستقبال الحمد لله والناس طيبين”.

وفي نفس السياق، أكدت مدير إدارة الخدمة العامة، وردة العتيبي، حرص الإدارة على رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتة إلى أن الإدارة تذلل لهم كافة العقبات، وتوفر لهم كافة الخدمات المخصصة مثل المصحف الإلكتروني، وخدمة دفع العربات المجانية، وتوفير متطوعات يتسابقن على مساعدة ضيوف الرحمن من ذوي الإعاقة.