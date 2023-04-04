حذر نائب رئيس الجمعية السعودية لطب الأسرة، الدكتور أشرف أمير، من انتشار مرض الالتهاب الرئوي الناجم عن بكتريا المكورات العقدية الرئوية.

وقال أمير: “هذه الأيام هي موسم انتشار هذه البكتريا، بسبب تقلبات الأجواء، وظهور بعض المشاكل التنفسية المشابهة لها وتسببها الفيروسات”.

وأوضح أن أكثر الفئات المعرضة للخطر جراء هذا المرض، هم الأطفال الأقل من سنة، والكبار فوق 65 سنة، إلى جانب مرضى بمواصفات مرضية معينة، مثل مرضى القلب، وانسداد الشعب الرئوية الناجم عن التدخين، والسكري، والكبد والكلى، وكذلك المرضى الذين يعانون من ضعف المناعة.