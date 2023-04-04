وثق مقطع فيديو لقاء نادر مع الملك فهد حينما كان وزيراً في عهد الملك فيصل رحمهما الله وغفر لهما.

وكان الملك فهد يقول في اللقاء أن البادية تتميز بالمحافظة على الأخلاق والكرم العربي وشيمة العرب والتقاليد العربية المحمودة ولكن تفكير الملك عبدالعزيز أن الاستقرار والجماعة من الأسباب الهامة جدا التي ممكن أن تجمع المجموعة في إطار واحد وحتى يؤدون الأشياء المهمة الرئيسية وأداء الواجب.