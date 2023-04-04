وجه الهلال السوداني اتهاما لجماهير الأهلي المصري بالعنصرية خلال مباراة الفريقين في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وذكرت إدارة الهلال في بيان رسمي أن جماهير الأهلي خرجت عن الروح الرياضية وإعلاء الخطاب العنصري، إذ ادعت أن جماهير الأهلي هتفت بهتافات عنصرية تجاه اللاعبين خلال المباراة.

وخاطب مجلس إدارة الهلال، “كاف” محذرا من عواقب ما سيحدث مدعماُ ذلك بشواهد كانت واضحة تشير لخطاب الكراهية والعنصرية والإساءات البذيئة وطالب بلعب المباراة خلف الأبواب المغلقة مع توفير الحماية لبعثة الهلال وهو ما رفضه الاتحاد الإفريقي.

وفتح مجلس الإدارة قنوات الاتصال مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وسنقدم إليه الشكوى، وتمت ترجمة كل هذه الألفاظ وتم توثيقها بكل اللغات وستكون في الساعات القليلة القادمة على طاولة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والاتحاد الدولي.