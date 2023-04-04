أعلنت شركة الوسائل السعودية مع البنك الأول “SAB”، عن تسمية ملعب جامعة الملك سعود بـ”الأول بارك”، بدلًا من مرسول، الذي أُنهي عقده نتيجة خلافات بين الطرفين.

ويمتد العقد المبرم بين الطرفين نحو 3 أعوام مع وجود بند يتضمن إضافة عامين آخرين، وتقدر الصفقة بنحو 15 مليون دولار، مقسمة على 3 دفعات، وفق الرياضية.

ويكون العام الأول مقابل 5 ملايين دولار، والثاني والثالث بـ 4.5 مليون دولار عن كل عام، كما يترقب أن تكون مباراة فريق النصر أمام الوحدة في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بداية المواجهات على الأول بارك بمسماه الجديد.

ويعتبر الملعب الرسمي للأصفر لمدة 10 أعوام بعد توقيع العقد عام 2020.