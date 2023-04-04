تحدث الشاعر سعد علوش عن محاورته مع “سعد بن جدلان” وتأثره به كشاعر وإنسان.

وقال سعد علوش، إن تحاور مع ابن جدلان وعاش معه فترة، موضحا أن نظرة سعد للحياة مختلفة لبساطتها وعمقها.

وتابع: سعد يحب الناس وما يتأثر بكلام الناس ولم يتوقف عند الناس الذين يعارضونه وينتقدونه، موضحا أن معظم قصائد سعد خذلان وعتاب.