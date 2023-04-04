تحدث الناقد الرياضي دباس الدوسري، عن تأثير غياب محترف النصر البرازيلي تاليسكا على فريقه.

وقال دباس الدوسري، خلال لقاء له في برنامج الديوانية على قناة الرياضية: لو تضاف عدد حفلات تاليسكا على الأهداف يصبح هدافا.

يذكر أن تاليسكا سافر إلى البرازيل، للخضوع هناك للعلاج والتأهيل بعد معاناته من إصابة في العضلة الخلفية، ليعود بعد فترة إلى تدريبات النصر ويشارك في مباراتي أبها بدور ربع نهائي كأس الملك والجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.