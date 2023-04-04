علق مشهور سناب شات يعقوب بوشهري، على ما يتردد بشأن أنه إيراني وليس كويتي.

وقال يعقوب بوشهري :” أنا كويتي أبا عن جد وليس لي صلة بإيران”، مشيرا:”الناس ربطت اسم بوشهري باسم الفنانيين :عبدالله بوشهري ومحمود بوشهري وهما أصدقائي ونعم فيهم وأتشرف فيهم، ولكن لا تربطني بهما صلة، ولهما كل الاحترام والتقدير.

وتابع:” أنا مرات أصور السعودية في كأس العالم” ويطلع محمود وعبدالله يقولون هذا بديوي إيراني والجمهور يقولون” يا إيراني يا إيراني”.