تساءل الناقد الرياضي محمد الدهش، لماذا لم تُلعب مباريات النصر والاتحاد يوم الاثنين، مؤكدًا أن نادي الشباب سيرتاح أيام أكثر من منافسيه.

وقال محمد الدهش، عبر برنامج “أكشن مع وليد”، أنه يجب أن يكون هناك عدالة المنافسة، لافتًا إلى أن لجنة المسابقات في هذه الجولة أخطأت فمن غير الصحيح أن يكون 3 مباريات في نفس الوقت.

وأشار “الدهش” إلى أنه لكي يكون الدوري متابع من جميع الأطراف يجب أن تكون المباريات في أوقات محددة، متسائلًا: كيف نشاهد 3 مباريات في نفس الوقت؟؛ ليرد الناقد الرياضي جمال عارف بأنه يجب تدخل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.