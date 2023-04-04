كشفت أمانة منطقة الرياض، عن 7 إرشادات وقائية تساعد على مكافحة الحشرات حتى تكون الشوارع صحية وآمنة من الأوبئة.

وقالت الأمانة أن الإرشادات تتضمن التخلص من أي تجمع للمياه الراكدة، وإحكام إغلاق البيرات وغرف التفتيش، وعدم ترك أي أوانٍ أو حاويات أو خزانات ملوثة في الأماكن المفتوحة.

وأكدت على أهمية تفريغ مياه الصرف الصحي أولاً بأول لتفادي تسربها إلى الشوارع، ووضع النفايات في أكياس مُحكمة الغلق والعناية بالنظافة العامة، وإغلاق النوافذ والأبواب قبل غروب الشمس، مع التخلص من الماء الموجود بالمسابح والنوافير والشلالات حال تركها لمدة طويلة بدون استعمال.