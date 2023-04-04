أكدت العديد من الدراسات أن صحة الأمعاء يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض عدة، مثل داء السكري والسرطان ومرض ألزهايمر.

وأوضحت لوسي كريسون، أخصائية تغذية في The Gut Health Clinic، أنه عندما تكون بشرتك باهتة أو متهيجة، أو تشعر بجفاف شعرك إلى جانب تكسر الأظافر بسهولة، فإن جميع هذه الأعراض قد تشير إلى أن الأمور لا تسير على ما يرام في أمعائك.

وذكرت أخصائية التغذية كيرستن جاكسون إن كسر العظام بشكل متكرر يمكن أن يشير إلى أن لديك حالة مثل مرض الأمعاء الالتهابي (IBD) أو مرض الاضطرابات الهضمية؛ حيث لا تستطيع امتصاص كميات كافية من الكالسيوم.

وقالت كيرستن أن الناس يفترضون أن التبرز مرات عدة يوميا سيجعلهم غير معرضين للإصابة بالإمساك، ولكن، في الواقع، قد تكون أمعاؤهم تكافح من أجل “الإخلاء الكامل”، ولذا ينتهي بهم الأمر إلى الذهاب إلى الحمام لمرات عديدة، كما أن إحدى الطرق التي تجعل صحة الأمعاء السيئة معروفة هي من خلال الانتفاخ المفرط أو الغازات، والشعور بالتعب وسوء المزاج أو الاكتئاب، وكثرة السعال ونزلات البرد.