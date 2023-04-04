كشفت شركة مطارات جدة “JedCo”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر 5 وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، على مسمى “منسق مركز مراقبة عمليات المطار”؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة جدة.

وأوضحت شركة مطارات جدة، أنّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة الدبلوم في تخصصات: (إدارة الطيران، عمليات المطار)، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل وجود خبرات سابقة.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 3 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 2 يونيو 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع مطارات جدة