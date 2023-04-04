تتوفر سيارة بورشه تايكان موديل 2023 بعدة فئات ومواصفات وقوة متفاوتة، وهي أول سيارة كهربائية من بورشه تنتج بشكل تجاري .

تأتي سيارة بورشه تايكان موديل 2023 بعدة محركات الأول ينتج 402 حصان، وعزم أقصي للدوران 345 نيوتن/ متر، وتعمل السيارة بنظام الدفع الرباعي للعجلات، وتتسارع من صفر وصولا الي 100 كم/ساعة في 5.4 ثانية، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 230 كم/ساعة، ويمكنها قطع مسافة تصل الي 403 كم/ ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها مرة أخري .

ونسخة تايكان 4 تنتج قوة 469 حصان، وعزم دوران 357 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصلا الي 100 كم/ساعة في 4 ثواني، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 250 كم/ساعه، ويمكن للسيارة قطع مسافة 413 كم/ساعة بالشحنة الواحدة .

أما نسخة GTS فتنتج قوة 590 حصان، وعزم دوران 850 نيوتن/متر، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/ساعة في 3.7 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 250 كم/ساعه.

نسخة تايكان تيربو تنتج قوة 671 حصان، وعزم دوران 850 نيوتن/متر، وتتسارع السيارة من صفر إلى 100 كم/ساعة في 3.2 ثانية، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 260 كم/ساعه .

وبالنسبة الي نسخة بورشه تايكان تيربو اس فتنتج قوة 751 حصان، وعزم دوران1050 نيوتن/متر، وتتسارع السيارة من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعه في 2.6 ثانية، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 260 كم/ساعه، ويمكنها قطع مسافة تصل الي 482 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لأعاده شحنها مرة أخري .

وتعتمد مقصورة سيارة بورشه تايكان على أربع شاشات رقمية ، وشاشة منحنية قائمة بذاتها مقاس 16.8 بوصه، وشاشة مقاس 10.9 بوصهن وشاشة معلومات وترفيه للراكب الأمامي تخصيص نظام المعلومات والترفيه، وشاشة مقاس 8.4 بوصه موجهة عموديًا، وساعة بورشه الكلاسيكية.

أسعار بورشة تايكان موديل 2023‪

الفئة الأولي سعرها 446 ألف ريال

الفئة الثانية سعرها 531 ألف ريال .

الفئة الثالثة سعرها 613 ألف ريال .

الفئة الرابعة سعرها 737 أف ريال .

الفئة الخامسة سعرها 947 ألف ريال .