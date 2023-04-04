روى فؤاد البوفريدة – مسحراتي، قصة عائلته التي توارثت مهنة المسحراتي لأكثر من ٩٠ عاما في الأحساء.
وقال البوفريدة :” ورثنا مهنة المسحراتي منذ الصغر، حيث استلمت المهنة بعد وفاة جدي، تقريبا قبل ٣٧ سنة”.
وأضاف ” مهنة المسحراتي الهدف الأساسي منها إيقاظ الناس لتجهيز السحور وفي نفس الوقت لها نكهة وطعم خاص برمضان”.
عائلة سعودية تتوارث مهنة المسحراتي لأكثر من ٩٠ عاما في #الأحساء#العربية_في_رمضان
عبر:@beshx59 pic.twitter.com/r45XmmcFFk
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 4, 2023
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