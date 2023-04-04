روى فؤاد البوفريدة – مسحراتي، قصة عائلته التي توارثت مهنة المسحراتي لأكثر من ٩٠ عاما في الأحساء.

وقال البوفريدة :” ورثنا مهنة المسحراتي منذ الصغر، حيث استلمت المهنة بعد وفاة جدي، تقريبا قبل ٣٧ سنة”.

وأضاف ” مهنة المسحراتي الهدف الأساسي منها إيقاظ الناس لتجهيز السحور وفي نفس الوقت لها نكهة وطعم خاص برمضان”.