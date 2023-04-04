كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن فتح باب التوظيف (رجال / نساء) للوظائف الإدارية والتقنية والهندسية بمختلف فروعها بالمملكة.
وأوضحت المؤسسة أن المجالات الوظيفية المتوفرة هي :
– الهندسة (الصناعية، الكيميائية، البيئية).
– إدارة (المشاريع، العمليات، الجودة).
– الموارد البشرية.
– إدارة الأعمال.
– إدارة المخاطر.
– تقنية المعلومات والأمن السيبراني.
– نظم المعلومـات الإداريـة.
– التسويق والإعلام.
– المالية والمحاسبة.
– بحـوث العمليات.
– العلوم الاكتوارية.
وأفادت بأن الشروط العامة للتقديم كالتالي:
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- مؤهل في المجالات الوظيفية الموضحة أعلاه.
3- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/09/13هـ الموافق 2023/04/04م وينتهي التقديم يوم الخميس، والتقديم من خلال الموقع .
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