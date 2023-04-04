كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن فتح باب التوظيف (رجال / نساء) للوظائف الإدارية والتقنية والهندسية بمختلف فروعها بالمملكة.

وأوضحت المؤسسة أن المجالات الوظيفية المتوفرة هي :

– الهندسة (الصناعية، الكيميائية، البيئية).

– إدارة (المشاريع، العمليات، الجودة).

– الموارد البشرية.

– إدارة الأعمال.

– إدارة المخاطر.

– تقنية المعلومات والأمن السيبراني.

– نظم المعلومـات الإداريـة.

– التسويق والإعلام.

– المالية والمحاسبة.

– بحـوث العمليات.

– العلوم الاكتوارية.

وأفادت بأن الشروط العامة للتقديم كالتالي:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- مؤهل في المجالات الوظيفية الموضحة أعلاه.

3- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/09/13هـ الموافق 2023/04/04م وينتهي التقديم يوم الخميس، والتقديم من خلال الموقع .