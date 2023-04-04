كشفت شركة النهدي الطبيّة، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير عمليات مراكز البيانات: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– محاسب حسابات المدفوعات: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 إبريل 2023، من خلال الموقع .