يعتزم تطبيق واتساب طرح ميزة جديدة قد تمكّن المستخدمين من قفل الدردشات الفردية باستخدام بصمات الأصابع أو رموز المرور.

وسيكون المستخدمون قادرين على عرض هذه الدردشات المقفلة في قسم منفصل، مما قد يجعل من المستحيل على أي شخص لا يملك رمز المرور عرض هذه المحادثات.

و إذا حاول شخص ما الوصول إلى الهاتف وفشل في عملية المصادقة مرات عدة، فسيتعين عليه مسح الدردشة إذا أراد فتحها.

كما يمكن أن تساعد الميزة الجديدة أيضاً في إخفاء الوسائط المشتركة مع الدردشات الخاصة، من خلال عدم حفظها تلقائياً في معرض الجهاز.