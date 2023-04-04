سادت حالة من الرعب في كانكون، مدينة ساحلية تقع في الشمال الشرقي من ولاية كوينتانا رو بدولة المكسيك، بسبب نهاية مأساوية لـ 4 أشخاص وسط تحذيرات من أعمال عنف مرتبطة بالمخدرات.

وأكدت السلطات في المكسيك على العثور على 3 جثث بالقرب من شاطئ سياحي بمنطقة الفنادق في كانكون ثم عثروا على الجثة الرابعة في وقت لاحق بين الشجيرات.

ولم تكشف السلطات المكسيكية حتى الآن عن جنسيات أو هويات الضحايا عقب اكتشافهم، بينما ذكر ممثلو الادعاء في ولاية كوينتانا رو حيث حدثت الواقعة على ساحل البحر الكاريبي، إن اثنين من المشتبه بهم اعتقلا على صلة بجرائم القتل.