أصدرت أمانة محافظة الأحساء خلال عام 2022 م، 27688 ترخيصاً لإنشاء وحدات سكنية في المواقع المرخصة لمشاريع التطوير العقاري، فيما جرى نزع ملكية 30 عقاراً لتطوير طريق الأمير سعود بن جلوي “مسار شارع حرض”.

وأوضح وكيل الأمانة للتعمير المهندس هشام المرجان، أنه جرى في الفترة نفسها إصدار 3970 ترخيص بناء سكني، و218 ترخيصاً تجارياً، وإنجاز الإجراء لـ 2412 طلباً لدمج وفرز قطع الأراضي، وتحديث 1531 صكاً للوحدات السكنية، وتخصيص أراض لـ 8 قطاعات حكومية بمساحات مختلفة، وإتمام 7209 معاملات متعلقة بتحديد الحدود والأبعاد للأراضي، منها 1405 طلبات إلكترونية، وإنجاز 1500 معاملة لتعديل وإضافة الزوائد التخطيطية للأراضي، واعتماد 180 قطعة سكنية، و14 مخططاً، وقطعتين تجاريتين في المخططات السكنية المعتمدة، فيما تتواصل الخطوات وفق الإجراءات المتبعة لنزع ملكية 40 عقاراً تعترض مسار مشروع تطوير الطريق الدائري “الضلع الشمالي”.

وأكد المهندس المرجان، أن وكالة التعمير تسعى إلى الإسهام في تحقيق رؤى وتطلعات أمانة الأحساء، المتواكبة مع برنامج التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتقديم خدمات بلدية متقدمة في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة – أيدها الله – لجميع القطاعات على مختلف الأصعدة والقطاع البلدي على وجه الخصوص تحقيقاً للمستهدفات الخدمية وتدعيماً لبرنامج جودة الحياة.