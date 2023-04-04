قال دميتري بيسكوف، متحدث الرئاسة الروسية “الكرملين”، إن انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو” يمثل تهديدا لبلاده.

وأكد دميتري بيسكوف أن انضمام فنلندا لحلف الناتو سيجبر ⁧‫روسيا‬⁩ على اتخاذ تدابير مضادة لحماية أمنها .

وكانت أنقرة قد أخرت مسعى فنلندا للانضمام إلى الحلف الدفاعي الغربي لشهور- مشتكية من أن الدولة الواقعة شمالي الكرة الأرضية تدعم “إرهابيين”.

وفنلندا في طريقها الآن، لأن تصبح الدولة السابعة في حلف الناتو على بحر البلطيق، وهو ما يعني المزيد من العزلة للمدخل الساحلي لروسيا عند مدينة سانت بطرسبرغ وعلى جيبها الصغير في كالينينغراد.