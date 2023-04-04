علقت جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على ماتم تداوله بشأن الاعتداء على أبنائها في المدارس السعودية.

وتداولت أنباء خلال الساعات الماضية، عن تعرض أحد أبناء رونالدو للضرب في المدرسة ومعاملته بطريقة سيئة.

وكتبت جورجينا، عبر خاصية “ستوري” على حسابها على “إنستجرام”: “بعض التقارير نشرت أخبارا سلبية عن وضع أبنائي في المدرسة، أود أن أنوه أنها أخبار غير صحيحة بالمرة، أطفالنا يدرسون في مدرسة رائعة، ونقدر تماما العمل العظيم الذي يقدم لنا كعائلة وعلى المستوى الشخصي”.

وأضافت: “أطفالنا تعرفوا على أصدقاء ودودين، وسعداء للغاية في مدرستهم الجديدة في الرياض، لحسن حظنا دائما ما نحظى بتجارب رائعة في كل بلد وفي كل مدرسة”.