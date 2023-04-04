يواجه الإيطاليون الذين يستخدمون اللغة الإنجليزية وكلمات أجنبية أخرى في الاتصالات الرسمية غرامات تصل إلى 100.000 يورو (108.705 دولارات) بموجب تشريعات جديدة أدخلها حزب «إخوة إيطاليا» الذي تتزعمه رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني.

ويُشار إلى أن عضو في مجلس النواب السفلي فابيو رامبيلي، كان قد قدم هذا التشريع الذي يحظى بدعم رئيسة الوزراء، في حين تشمل التشريعات جميع اللغات الأجنبية، فإنها تستهدف بشكل خاص «الأنجلومانيا» أو استخدام الكلمات الإنجليزية، والتي تفيد المسودة بأنها «تهين وتذل» اللغة الإيطالية.

كما أنه يحظر استخدام اللغة الإنجليزية في الوثائق الرسمية، بما في ذلك (الاختصارات والأسماء) للمسميات الوظيفية في الشركات التي تعمل في البلاد.