لقت طفلة عمرها 4 سنوات مصرعها بعدما قام خالها وجدتها بضربها وتعذيبها وسكب الماء المغلي على جسدها في جريمة بشعة هزت محافظة الجيزة في مصر

وقامت الجدة بإلقاء جثة حفيدتها وسط مقابر منطقة أوسيم فى الجيزة، حتى تنهش الكلاب الضالة عظامها، بينما كانت أم الطفلة المطلقة بالخارج

و اعترفت الجدة بعد القبض عليها بأن ابنها ضرب الطفلة حتى ماتت، ثم قررت هي رمي الجثة في مكان بعيد حتى تلملم جريمتها.

وزعمت السيدة أن ابنها مريض نفسي، وهو من قام بضرب الطفلة حتى الموت، لكن التحريات الأمنية توصلت إلى اشتراكها في الجريمة وسكبها المياه على جسدها.