وثّق مقطع فيديو لجهود فريق إدارة الترجمة واللغات النسائية بالمسجد الحرام، لخدمة الزوار والمعتمرين على مدار الساعة.

وبين المقطع الذي نشرته قناة الإخبارية لقطات لفتيات يترجمن لزوار بيت الله الحرام بأكثر من 7 لغات، لينقلن التعليمات والإرشادات بلغتهم ما استصعب عليهم فهمه.

وأظهرت اللقطات جهود ونجاحات المملكة، وما توصلن إليه الفتيات السعوديات من كفاءة وإتقان ليعكسن أفضل صورة للمملكة.

وفي السياق، قالت حليمة عبدالغفور– مترجمة– :” أترجم عدة لغات، والحمد لله شرفت ووفقني الله بخدمة قاصدي بيت الله، وأمثل بنات بلدي خير تمثيل، وأرحب بقاصدي بيت الله الحرام.”

وأشارت شذى الأنصاري مدير إدارة اللغات والترجمة النسائية إلى أبرز الخدمات المقدمة وهي الترجمة الفورية، وذلك من خلال الحلقات التثقيفية داخل الأروقة النسائية، فضلًا عن مبادرة بلغتكم، والترجمة التحريرية.