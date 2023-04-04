كشف خبراء التقنية عن سر لا يعرفه الكثير على جهاز آبل ميزة Back Tap (النقر الخلفي) الجهاز من أداء سلسلة كاملة من المهام التي يمكن تفعيلها بالضغط على الشاشة الرئيسية أو ما شابه ذلك.

ويمكن للمستخدم تحديد وظيفتين، إحداهما يتم تنفيذها بنقرة مزدوجة، والأخرى بنقرة ثلاثية.

خطوات تشغيل ميزة النقر الخلفي:

– انتقل إلى الشاشة الرئيسية للهاتف.

– توجه إلى الإعدادات.

– انقر فوق إمكانية الوصول.

– انقر فوق اللمس.

– قم بالتمرير إلى Back Tap (النقر الخلفي).

– حدد وظائف Double Tap (نقرة مزدوجة) أو Triple Tap (نقرة ثلاثية)

وتتضمن الخيارات:

– افتح أحد التطبيقات.

– اقفل الشاشة.

– لقطة شاشة.

– صامت.

– قم بتنشيط Siri.

– ضبط مستوى الصوت.

– افتح الكاميرا.

– قم بتشغيل الفلاش.

– ضبط تكبير الشاشة.