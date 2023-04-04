كشفت شركة نيوم الاجتماعية “شركاء نيوم” عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات للعمل في عدة مدن.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: حارس أمن، مشرف أمن، مندوب علاقات حكومية، مراقب سلامة مهنية، مهندس مدني، إداري مشروع، أخصائي موارد بشرية، مدير لوجستي، مدير الموارد البشرية، ممرض، محامي، مدير الواجهة، وغيرها من الوظائف.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 3 أبريل 2023م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر حول الوظائف عن طريق موقع نيوم الاجتماعية .