كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض.

وأوضحت الهيئة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

1: مدقق حسابات:

– ما لا يقل عن 1 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

مطلوب درجة البكالوريوس في المحاسبة أو الاقتصاد أو المالية أو ما يعادلها.

2: مدير تقييم المخاطر والرقابة:

– أفضل 8 سنوات من الخبرة ذات الصلة ، مع 3 سنوات من الخبرة المفضلة في المستوى الإداري

مطلوب درجة البكالوريوس في إدارة المخاطر ، أو ما يعادلها.

3: أخصائي مشروع ومتابعة:

– ما لا يقل عن 2 سنة من الخبرة في المجال.

بكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يبدو.

4: مدير برنامج (إقليمي):

– ما لا يقل عن 5 سنوات من الخبرة ذات الصلة

مطلوب درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية أو إدارة البناء أو ما يعادلها

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 4 أبريل 2023م، من خلال الرابط الموقع .