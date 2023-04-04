أكد المختص في الموارد البشرية ماجد القعيط أن انخفاض معدل البطالة إلى 8% دليل على نجاح أنشطة توطين المهن.
وقال القعيط :”وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، نجحت بشكل كبير في أنشطة التوطين؛ حيث وصل معدل البطالة إلى 8%”
وأضاف: “الوزارة نجحت بشكل كبير في أنشطة التوطين، ومهنة توطين المبيعات وصلت إلى 15%، مما أدى إلى نزول نسبة البطالة”
وتابع “التوطين يعمل على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي تهدف أن تكون نسبة البطالة 7%، وينقصنا 1% فقط للوصول إلى المستهدف”
فيديو | المختص في الموارد البشرية ماجد القعيط: نزول معدل البطالة إلى 8% دليل على نجاح أنشطة توطين المهن#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/biunhNHYae
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 4, 2023
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