أكد المختص في الموارد البشرية ماجد القعيط أن انخفاض معدل البطالة إلى 8% دليل على نجاح أنشطة توطين المهن.

وقال القعيط :”وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، نجحت بشكل كبير في أنشطة التوطين؛ حيث وصل معدل البطالة إلى 8%”

وأضاف: “الوزارة نجحت بشكل كبير في أنشطة التوطين، ومهنة توطين المبيعات وصلت إلى 15%، مما أدى إلى نزول نسبة البطالة”

وتابع “التوطين يعمل على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي تهدف أن تكون نسبة البطالة 7%، وينقصنا 1% فقط للوصول إلى المستهدف”