أعلنت KG Mobility الكورية الجنوبية عن مجموعتها الأحدث من السيارات التي ضمت مركبات رباعية الدفع أتت بتصاميم مميزة جدا وتقنيات متطورة.

واستعرضت الشركة سيارة Torres EVX التي حصلت على تصميم خارجي مميز جدا، وملامح توحي بالقوة، وجهّزت بعجلات كبيرة وأنظمة تعليق ممتازة.

وتتوفر السيارة الجديدة بطول 4 أمتار و71 سنتيمترا، وحصل هيكلها على مسافة خلوص أرضي 174 سم، وحرص المصممون على منح ركابها أكبر قد من الراحة والمتعة أثناء السفر من خلال تجهيزها بمساحات واسعة من الزجاج الجانبي بالإضافة إلى سقف بانورامي كبير.

والجدير بالذكر أن هذه المركبة ستطرح بعدة نسخ، نسخ تعمل بمحركات بنزين ونظامي دفع أمامي ورباعي، ونسخ مجهزة بمحركات كهربائية بعزم 204 أحصة وبطاريات تكفيها لتقطع مسافات تتراوح ما بين 400 و500 كلم بالشحنة الكاملة.