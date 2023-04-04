تعرض رجل من تكساس لحادث فريد من نوعها حيث أنه أُصيب بالعمى الجزئي في إحدى عينيه بعد أن خدشه قطه الأليف.

وتفصيلاً، أصيب الرجل البالغ من العمر 47 عاما، والذي لم يتم الكشف عن اسمه، ببكتيريا تسببت في حدوث التهاب في العصب البصري، ما أدى إلى فقدان البصر

ويُشار إلى أن الرجل بدا مرضه بالصداع والحمى بعد أسابيع قليلة من تبني القطة، ما أدى إلى اعتقاده بأن الأعراض ناتجة عن عدوى “كوفيد-19” التي واجهها قبل شهر، ولكن عندما فقد فجأة بصره في جزء من عينه اليسرى أثناء القيادة، هرع إلى قسم الطوارئ في المستشفى.

والجدير بالذكر أن الأطباء شخصوه بمرض خدش القطة، الناجم عن بكتيريا Bartonella henselae التي يمكن للقطط التقاطها من البراغيث، وأعطي جرعة من المضادات الحيوية وانحسر المرض وعاد بصره إلى طبيعته.