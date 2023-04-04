سلطت تقارير الأضواء على علاقة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومحاميته العراقية ألينا حبة، والتي نالت ثقته على مدى سنوات ولم يتخل عنها رغم تغييره طاقم محاميه أكثر من مرة.

وأصبحت المحامية المولودة لأبوين عراقيين، وهي من ولاية نيوجيرسي حديث الساعة، بعد أن ظهرت بصفتها واحدة من أعضاء فريق الدفاع عن ترامب، في قضية “شراء الصمت” التي اتهم بها رسميا الأسبوع الماضي.

وتخرجت من جامعة ليهاي وكلية الحقوق بجامعة وايدنر في الكومنولث في ولاية بنسلفانيا، ودخلت في عالم ترامب بعد أن أصبحت عضوا في نادي الغولف الخاص به في بيدمينستر، نيو جيرسي، في عام 2019.

وكانت “حبة” نشرت في مارس الماضي صورة لترامب يحتفل بعيد ميلادها معلقة “الرجل لعب الغولف، وألقى خطابا باهرا، ولم ينس أن يحرص على حصولي على كعكة عيد ميلاد”.

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