أعلنت إدارة المرور بمحافظة جدة إغلاق طريق الأمير سلطان المتجه شمالًا مع شارع حليمة السعدية بحي المحمدية بشكل جزئي.

وأوضحت أمانة محافظة جدة أن الإغلاق جاءلاستكمال أعمال تصريف مياه الأمطار.

وأكدت أنه سيتم إعادة فتح الطريق بداية شهر شوال المقبل.