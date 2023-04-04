قال محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، إن يوم غد الأربعاء بداية حالة جوية ممطة واسعة النطاق.

وتوقع هطول أمطار غزيرة من يوم الجمعة إلى يوم الأحد على المرتفعات الجنوبيةوالجنوبية الغربية ومنطقة عسير والباحة ومرتفعات جازان، ومكة المكرمة، وبعد أجزاء من منطقة نجران، وذلك بحسب ما ذكره في قناة الإخبارية.

وأضاف أن عدة مناطق ستتأثر بهذه الحالة ومنها حائل والقصيم والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، مؤكدا أن فصل الربيع سيكون فيه ارتفاع في درجات الحرارة خاصة العظمى، فضلا عن تقلبات جوية ومناخية.

فيديو | غدا الأربعاء بداية "حالة جوية" واسعة النطاق.. ومن الخميس إلى الأحد أمطار غزيرة #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/FT0iqzv2dd — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 4, 2023