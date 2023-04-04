أجاب الشيخ علي بن عبدالعزيز الشبل، على سؤال امرأة حول حكم كشف عورتها لأخذ الشعر في نهار رمضان.
وقال الشبل: “السؤال له جهتان، والجهة الأولى هي كشف العورة، فهو معصية لله،وكشفها لأخذ الشعر لا يجوز فهو ليس من الضروريات”.
وأضاف: “المعاصي والذنوب لا تفسد الصيام لكنها تنقص من أجره”.
حكم كشف المرأة عورتها لأخذ الشعر بالليزر في نهار رمضان
– الشيخ د. علي بن عبدالعزيز الشبل https://t.co/224VsJIleP#يستفتونك #١٣رمضان #الرسالة pic.twitter.com/9Lni54VsNP
— قناة الرسالة (@alresalahnet) April 4, 2023
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