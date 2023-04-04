أجاب الشيخ علي بن عبدالعزيز الشبل، على سؤال امرأة حول حكم كشف عورتها لأخذ الشعر في نهار رمضان.

وقال الشبل: “السؤال له جهتان، والجهة الأولى هي كشف العورة، فهو معصية لله،وكشفها لأخذ الشعر لا يجوز فهو ليس من الضروريات”.

وأضاف: “المعاصي والذنوب لا تفسد الصيام لكنها تنقص من أجره”.