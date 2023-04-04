أصدرت المحكمة حكما نهائيا في قضية النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد، ضد أحد مشجعي ريال مايوركا، والذي أهانة بعدد من الألفاظ “العنصرية”.

وكانت خلافات حادة نشبت خلال المباراة بين فينيسيوس جونيور ولاعبي ريال مايوركا، وصلت لحد السباب المتبادل، بسبب الهتافات العنصرية التي وجهت ضده.

ونال فينيسيوس جونيور بطاقة صفراء في تلك المباراة، التي خسرها ريال مدريد بهدف دون مقابل، لحساب مباريات الجولة 20 من الدوري الإسباني “الليجا”.

وأصدر القاضي في النهاية حكم، بتغريم المشجع مبلغ 4000 يورو، بالإضافة لمنعه من حضور أي حدث رياضي لمدة 12 شهرا متواصلة.

وعاقب أيضا ريال مايوركا المشجع بمنعه من دخول ملعب سون مويكس لمدة 3 سنوات بسبب ما بدر منه في القضية التي نالت اهتمام إعلامي كبير في إسبانيا.